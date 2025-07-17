السبت المقبل.. انطلاق دورة التميز الرياضية لكرة القدم الصيفية بـ” ميسان”

البلاد (ميسان)

تنظم جمعية المهارة الرياضية بمحافظة ميسان، التي تشرف عليها وزارة الرياضة بالشراكة مع بلدية ميسان دورة التميز الرياضية لكرة القدم الصيفية في نسختها الثالثة على شرف محافظ ميسان علي بن سليم الجبيري، التي يشارك بها فرق رياضية مختلفة من المراكز التابعة للمحافظة.

وذلك سعيا من الجمعية الى تفعيل البرامج الرياضية وتعزيز وتنمية المهارات الرياضية لدى شباب المحافظة، واستثمار الدورة في استقطاب المصطافين و الأهالي وغيرهم من مرتادي محافظة ميسان؛ حيث تنطلق على ملعب البلدية أولى مباريات الدورة يوم السبت القادم الموافق ٢٤ / ١ / ١٤٤٧ هـ، الساعة السابعة والربع مساءً ،بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وممثلي بلدية ميسان.

وقد أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية راشد الحارثي إلى الدعم الحكومي والرعاية الكريمة من القيادة الرياضية لجميع مجالات الأنشطة الرياضية، داعيا المولى أن يحفظ بلدنا وقيادتنا ومن على أرضها الطيبة، مقدما شكره وتقديره لمحافظ ميسان والأهالي وشباب المحافظة على الدعم والحرص والمتابعة.

وقد أكّد رئيس اللجنة الإعلامية عضو مجلس الإدارة خالد محسن بأن الدورة يصاحبها فعاليات متنوعة في حفل الافتتاح وخلال مباريات الدورة