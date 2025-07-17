“الراتب المرن”.. يتيح للموظفين طلب جزء من رواتبهم

أعلنت منصة “مُدد” توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “خزنة” للتقنية المالية، لإطلاق منتج “الراتب المرن”، الذي يتيح للموظفين إمكانية طلب جزء من رواتبهم مقابل الأيام التي عملوا فيها قبل الموعد المنتظم لصرف الرواتب.

وأوضحت المنصة أن الهدف من تلك الخطوة توفير مرونة مالية أكبر، وكذلك تعزيز العلاقة بين المنشآت وموظفيها.

ويعتبر المنتج الجديد خطوة نوعية في تطوير خدمات إدارة الرواتب، على أن يُمكّن الموظفين من الحصول على نسبة من أجورهم في أي وقت، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستوى رضا الموظفين.

وشدد ممثلو الطرفين على أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز التعاون لتقديم حلول مبتكرة تُسهم في تحسين بيئة العمل، وضمان حقوق العاملين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.