الخليج يتعاقد مع المهاجم النرويجي جوشوا كينغ والحارس اللوكسمبورغي أنتوني موريس

البلاد (الدمام)

أعلن نادي الخليج عن إتمام إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي النرويجي جوشوا كينغ والحارس الدولي اللوكسمبورغي أنتوني موريس بعقد يمتدّ لمدة موسمين، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في إطار استعداداته للموسم المقبل من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووصل اللاعبان فجر اليوم الخميس إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث كان في استقبالهما ممثل إدارة النادي الاستاذ محمد الكحل ، وذلك استعداداً لإنضمامهما في تدريبات الفريق قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في هولندا.

ويُعد المهاجم النرويجي جوشوا كينغ إضافة هجومية كبيرة للفريق، حيث يمتلك خبرة واسعة من خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز ومشاركته الدولية مع منتخب النرويج، الذي خاض معه 81 مباراة سجل خلالها 22 هدفاً وصنع 8 أهداف.

أما الحارس أنتوني موريس، فيحمل في سجله عدة بطولات مع أندية بلجيكية أبرزها الدوري والكأس والسوبر، وقدم أداءً لافتاً في الموسم الماضي بخوضه 59 مباراة، حافظ فيها على شباكه نظيفة في 24 مباراة، وقام بـ138 تصدياً ناجحاً.

وتمنى مجلس إدارة نادي الخليج التوفيق للاعبين مع الفريق، وأن يكونا إضافة نوعية تسهم في تحقيق تطلعات جماهير الدانة في الموسم القادم.