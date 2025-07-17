الرياضة الاتفاق يعزز صفوفه بالتعاقد مع السلوفاكي دودا والموهبة الجنوب إفريقية نكوتا

البلاد (الدمام) أنهت إدارة نادي الاتفاق إجراءات التعاقد مع السلوفاكي أوندريج دودا، لاعب خط وسط هيلاس فيرونا الإيطالي، بعقد يمتد لمدة موسمين. ووصل دودا إلى معسكر الفريق المقام حالياً في البرتغال، تمهيداً لدخوله في التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري. وفي السياق نفسه، ضم الاتفاق الموهبة الجنوب إفريقية موهاو نكوتا (مواليد 2006)، بعقد يمتد حتى عام 2028، في صفقة تعكس توجه النادي للاستثمار في المواهب الشابة الواعدة. ويُعد نكوتا أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في جنوب إفريقيا، وسبق له تمثيل منتخب بلاده تحت 17 عاماً والمشاركة في بطولات قارية، ما لفت أنظار الكشافين إلى إمكانياته الفنية.