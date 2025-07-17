إكسبو 2030 الرياض ينظّم حفل استقبال في أوساكا

البلاد (أوساكا)

نظّمت شركة إكسبو 2030 الرياض، بالتعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان، حفل استقبال إكسبو 2030 الرياض في فندق والدورف أستوريا بمدينة أوساكا اليابانية، شهد حضور أكثر من 200 من كبار الشخصيات، من بينهم عدد من السفراء والمفوضين العامين في إكسبو 2025 أوساكا، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت الأمسية حوارات بنّاءة ركزت على شعار إكسبو 2030 الرياض: “رؤية للمستقبل” وموضوعاته الفرعية الثلاثة: “تقنيات مبتكرة” و”حلول مستدامة” و”مجتمعات مزدهرة”. وشكّل الحفل منصة مثالية لتبادل الأفكار بشأن التحديات العالمية المشتركة واستكشاف أفضل السبل لتعزيز التفاعل والمشاركة وتسليط الضوء على جاهزية المملكة لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض العالمي.

وافتتح الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان والمفوض العام لجناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، حيث ألقى كلمة أشاد فيها بالنجاح الكبير الذي حققه معرض إكسبو 2025 أوساكا حتى الآن، مؤكداً على أهمية التعاون الدبلوماسي في دعم وتعزيز مثل هذه الفعاليات العالمية، وقال: “سُعدت بالمشاركة كمفوض عام لجناح المملكة في معرض إكسبو 2025 أوساكا، حيث أتيحت لي الفرصة للاطلاع بشكل مباشر على الدور المحوري لمعارض إكسبو في ترسيخ الروابط وتعزيز أطر التعاون بين الدول. وقد وفّرت هذه الأمسية مناسبة مثالية للحوار وتبادل الأفكار مع المشاركين من مختلف أنحاء العالم”.

بدوره، أكّد المهندس عبدالعزيز الغنام، المفوض العام لمعرض إكسبو 2030 الرياض، على أهمية المرحلة القادمة وعلى جاهزية الرياض لاستقبال دول العالم وتنظيم نسخة استثنائية من المعرض العالمي، حيث قال: “رحلتنا لتنظيم المعرض في الرياض بدأت، ونحن نتعامل مع هذا الأمر كأولوية وطنية. إن المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعباً، جاهزة تماماً للترحيب بالعالم. وقد التزمت المملكة منذ البداية بتحويل معرض إكسبو 2030 الرياض إلى منصة عالمية ترحب بمختلف الآراء والأفكار”.

من جانبه، شدّد نائب الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض المهندس ثامر السعدون، على أهمية موضوعات إكسبو 2030 الرياض ودورها في تحفيز الحوارات البنّاءة في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها العالم، وقال: “يمثّل شعار إكسبو 2030 الرياض “رؤية للمستقبل” دعوة للعالم لإحراز تقدم ملموس من خلال الاعتماد على رؤية ملهمة وتبنّي الابتكار وتعزيز التعاون. ويستند مضمون هذا الشعار إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومستهدفات رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى ثلاثة موضوعات فرعية تشمل التقنيات المبتكرة، والحلول المستدامة، والمجتمعات المزدهرة. وتعكس هذه الموضوعات مسيرة التحول التي تشهدها المملكة والطموحات الوطنية لإحداث أثر إيجابي مستدام على المستوى العالمي”.

يشار إلى أن هذا الحفل أقيم بعد شهر من الاعتماد الرسمي النهائي لملف تسجيل إكسبو 2030 الرياض من قبل المكتب الدولي للمعارض، في خطوة مهمة جسّدت جهود الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لتنظيم معرض إكسبو 2030 الرياض، والتي بدأت بالفعل وشملت توجيه دعوة رسمية للمشاركين الدوليين من خلال القنوات الدبلوماسية. كما تندرج هذه الأمسية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مستويات التفاعل والمشاركة في إكسبو 2030 الرياض، حيث تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة المقرر إقامتها بهدف التعاون مع الأطراف المشاركة في مرحلة مبكرة من مسيرة استضافة المعرض العالمي عام 2030م.

ويُقام إكسبو 2030 الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 31 مارس 2031م، على مساحة 6 ملايين متر مربع، كأحد أضخم معارض إكسبو في التاريخ، إذ صُمم الموقع لاستقبال أكثر من 40 مليون زائر. وسيكون الحدث أحد أكثر معارض إكسبو الدولية طموحاً، حيث يهدف إلى تعزيز الحوارات العالمية ودعم الحلول المبتكرة وجهود التبادل الثقافي بما يسهم في إحداث أثر إيجابي مستدام في المملكة والعالم.