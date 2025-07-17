أكد على التعاون الإقليمي..المديفر: 132 شركة استكشاف تعديني في المملكة

البلاد (القاهرة)

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن عدد شركات الاستكشاف في المملكة ارتفع من 6 شركات عام 2019، إلى أكثر من 132 شركة؛ بينها 60 % شركة ناشئة، يشكل المستثمرون الأجانب والمشاريع المشتركة 70 % منها، ما يعكس نجاح الإجراءات والتنظيمات الشاملة التي يشهدها القطاع.

وأكد خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من”منتدى مصر للتعدين”، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مثنيًا على ما حققته مصر في دمج قطاع التعدين مع الصناعات التحويلية، كما أشار إلى الإمكانات الواعدة بشرق أفريقيا وغرب آسيا، وما يمكن أن تسهم به في خلق فرص اقتصادية وتنموية كبرى؛ شريطة توفر الرؤية والتكامل بين التعدين والصناعة، وهو ما أثبتته تجربة المملكة في هذا المجال.

ودعا المديفر الجميع للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي 2026 في الرياض ، لمواصلة الحوارات، وفتح آفاق جديدة لتأسيس الشركات، وتمكين المناطق الغنية بالموارد من استغلال كامل إمكاناتها المعدنية.