أخضر 17 للصالات يختتم معسكر البوسنة استعداداً لأولمبياد آسيا

هاني البشر (الرياض)

اختتم المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا، أمس الأربعاء، معسكره الخارجي الذي أُقيم في مدينة سراييفو بـالبوسنة، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في أولمبياد آسيا، المقرر إقامته في البحرين خلال شهر أكتوبر المقبل.

واستمر المعسكر لمدة 13 يومًا (من 4 حتى 17 يوليو الجاري)، خاض خلالها الفريق مناورات ودية، وأجرى حصصًا تدريبية يومية متنوعة على فترتين صباحية ومسائية، شملت الجوانب الفنية، البدنية، والتكتيكية، بالإضافة إلى تمارين في صالة اللياقة والحديد لرفع المعدلات البدنية لدى اللاعبين.

ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مبارك بن علي الشهراني، والذي يهدف من خلاله إلى توليف المجموعة، وتعزيز الانسجام ورفع الجاهزية قبل خوض المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب إلى أرض الوطن اليوم الخميس، استعدادًا لانطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي، والتي ستُقام في سلوفينيا ابتداءً من 1 أغسطس المقبل.