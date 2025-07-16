مصر تثمن جهود ترمب لحل أزمة سد النهضة

البلاد (القاهرة)

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقدير بلاده لمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن أزمة سد النهضة، مثمّنًا حرصه على التوصل إلى تسوية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد السيسي في تغريدة نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريحات ترمب تعكس جدية الولايات المتحدة في العمل على حل النزاعات الدولية المعقّدة، مشيدًا بما وصفه بـ”رؤية ترمب لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، سواء في أوكرانيا أو فلسطين أو إفريقيا”.

وأضاف السيسي أن مصر تثق في قدرة الرئيس الأمريكي على التوصل إلى حل منصف يراعي المصالح المشتركة في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن النيل يمثل شريان حياة للمصريين، ولا يمكن التفريط في حقوق مصر المائية.

وكان ترمب قد صرّح، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روت في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة”ستحاول التوصل إلى حل” لأزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا. وأضاف متسائلًا:” لا أعرف كيف موّلنا سد النهضة؟”، قبل أن يوضح:” حياة المصريين تعتمد على النيل، وسنعمل على منع أي تهديد لها”.

ويأتي الموقف المصري في وقت أعلنت فيه إثيوبيا عزمها افتتاح سد النهضة رسميًا في سبتمبر المقبل، ما اعتبرته القاهرة إجراءً أحاديًا جديدًا يهدد الأمن المائي لدولتي المصب، مصر والسودان.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، المهندس هاني سويلم، في وقت سابق، رفض بلاده القاطع لما وصفه بـ”سياسة فرض الأمر الواقع” من قبل الجانب الإثيوبي، مشددًا على أن أي خطوات أحادية من دون اتفاق قانوني ملزم تمثل انتهاكًا للقانون الدولي. كما أكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان، ياسر سرور، أن ملف سد النهضة لا يزال على رأس أولويات التحرك الدبلوماسي المصري، لافتًا إلى أن القاهرة تواصل شرح أبعاد الأزمة للمجتمع الدولي على المستويين الفني والسياسي؛ باعتبارها قضية وجودية تمسّ حياة الشعب المصري.