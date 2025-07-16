كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يحتضن منافسات Mobile Legends: Bang Bang للسيدات

هاني البشر (الرياض)

انطلقت منافسات الأسبوع الثاني من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في العاصمة الرياض، حيث تضم المنافسات بطولة Mobile Legends: Bang BangWomen’s Invitational (MWI) للسيدات، الحدث الذي يُعد محطة بارزة ضمن تقويم البطولة التنافسي، والذي يجمع نخبة النجوم العالميين في ألعاب الهواتف المحمولة للعام الثاني على التوالي.

ومنذ إصدارها عام 2016، رسّخت لعبة Mobile Legends: Bang Bang مكانتها كواحدة من أبرز ألعاب الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، بفضل بطولاتها الدولية والإقليميةالتي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، إلى جانب قاعدتها الجماهيرية الضخمة مع أكثر من 110 ملايين مستخدم نشط شهريًّا، لتصبح من أكثر ألعاب المعارك الجماعية عبر الإنترنت للهواتف المحمولة شعبية حول العالم.

ويجري تمثيل المملكة العربية السعودية ومصر بشكل لافت من خلال فريقي: Twisted Minds Orchid وFalcons Vega MENA، اللذين يسعيان لحصد أول ألقابهما في البطولة، حاملين آمال الجماهير الداعمة في تحقيق إنجاز تاريخي. ويضم فريق Twisted Minds Orchid، اللاعبات السعوديات “Lyrx” و”Lunar” و”Livin”، في الوقت الذي يشارك فريق Falcons Vega MENA بتشكيلة مكونة من خمس لاعبات مصريات هن: “Velvet” و “Sunlight” و “Yui” و “Names” و “Fvvn”.

وشهدت النسخة الماضية من البطولة واحدة من أكثر اللحظات إثارة في تاريخها، عندما تمكن فريق Smart Omega Empress الفلبيني من تحقيق مفاجأة كبرى باكتساحه فريق Team Vitality المرشح الأبرز، وكسر سلسلة انتصاراته القياسية التي استمرت ثلاث سنوات و24 مباراة متتالية، في نهائي استثنائي استقطب أكثر من 265 ألف مشاهد عبر الإنترنت وفقاً لشركة البيانات المتخصصة في الإحصاءات والتحليلات Esports Charts.

وتُعد بطولة MWI حجر الزاوية في تقويم البطولات الاحترافية للعبة Mobile Legends: Bang Bang، لتعزيز الشمولية في القطاع، إذ توفّر منصة رائدة للنجمات الطموحات للتألق على الساحة العالمية. وتُقام النسخة الحالية بحجم هو الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 16 فريقًا مقارنة بـ 12 في العام الماضي، مع تصفيات أقيمت في 57 منطقة حول العالم، والتي كانت 46 منطقة في النسخة السابقة. وتجسد هذه البطولات والأحداث التنافسية التزام كل من مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وشركة MOONTON Games بدعم مشاركة السيدات وتوسيع حضورهن في المنافسات الاحترافية.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال راي نغ، رئيس منظومة الرياضات الإلكترونية في MOONTON Games: “هدفنا من هذه البطولة المبتكرة يتجاوز كونها مجرد حدث تنافسي فحسب، إذ نعمل على ترسيخ أسس منظومة شاملة ومستدامة للألعاب والرياضات الإلكترونية. وبغض النظر عن كونها أكبر بطولة للسيدات ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، فهي أيضًا تجسد مسؤوليتنا في أن نكون نموذجًا يُحتذى به. ونواصل التزامنا بإتاحة الفرص أمام السيدات للتميز في مختلف مستويات المنافسة”.

وتعود اللاعبات المتوّجات بلقب النسخة الماضية تحت راية فريق Natus Vincere PH للدفاع عن لقبهن هذا العام، في حين يشارك أيضًا فريق آخر من Natus Vincere يضم لاعبات من ماليزيا. وسيتواجه الفريقان مع خصومهم التاريخيين من فريق Vitality، الذي نجح في تحقيق الانتصار والثأر في عدة مواجهات منذ النسخة الماضية.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في النسخة الحالية 16 فريقاً من 13 منطقة حول العالم، وهي: Team Vitality، ONIC Pertiwi، Natus Vincere PH، Team Liquid، Natus Vincere MY، SFU Serendipity، Falcons Vega MENA، DreamMaxGirls، Rising Rage، WAOW GG Esports، Virtus.pro FE، FUT Esports، Gaimin Gladiators، Twisted Minds Orchid، Tidal Legends Gaming وTerror Queens. وسيتنافس هؤلاء على جوائز إجمالية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، إلى جانب جائزة إضافية قدرها 50 ألف دولار ستُمنح لأفضل لاعبة، فضلًا عن 3,350 نقطة في سباق بطولة الأندية ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.

ويعكس النمو الملحوظ لمشهد الرياضات الإلكترونية للسيدات في لعبة MLBB التزام المؤسسة وشركائها بتنظيم بطولات متخصصة مثل MWI، مما زاد من اهتمام الأندية العالمية الكبرى بضم فرق نسائية. كما استقطبت بطولات العام الجاري أندية بارزة مثل Natus Vincere وLiquid وVirtus.pro، والتي تُعد من أبرز المنافسين على لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إلى جانب Vitality وFalcons، وهو ما يمنح نتائج البطولة تأثيرًا مباشرًا في سباق الحصول على اللقب الأغلى.