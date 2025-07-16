المفتي يستعرض جهود “النور” في تحفيظ القرآن

البلاد (الطائف)

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمقر الرئاسة في الطائف، أمس (الثلاثاء)، رئيس مجلس إدارة جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة عايض بن سحمي الغامدي، والمدير التنفيذي للجمعية بندر العطاوي. واستعرض الغامدي، ما تقدمه الجمعية في المنطقة من مشاريع وبرامج وخطط الجمعية وأهدافها. وأثنى سماحته على جهود الجمعية وأهمية الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وتلاوته، والتعاون على البر والتقوى واحتساب الأجر والاستمرار في العطاء.