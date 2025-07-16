المحليات

المفتي يستعرض جهود “النور” في تحفيظ القرآن

صحيفة البلادaccess_time21 / محرم / 1447 هـ      16 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الطائف)
استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمقر الرئاسة في الطائف، أمس (الثلاثاء)، رئيس مجلس إدارة جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة عايض بن سحمي الغامدي، والمدير التنفيذي للجمعية بندر العطاوي. واستعرض الغامدي، ما تقدمه الجمعية في المنطقة من مشاريع وبرامج وخطط الجمعية وأهدافها. وأثنى سماحته على جهود الجمعية وأهمية الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وتلاوته، والتعاون على البر والتقوى واحتساب الأجر والاستمرار في العطاء.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *