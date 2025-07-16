أمين الباحة يُدشّن مبادرة “الباحة تراث وسياحة” لتعزيز الهوية الثقافية وتنشيط الحركة السياحية

البلاد (الباحة)
دشَّن أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات صيف الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أمس، مبادرة “الباحة تراث وسياحة”، وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز الهوية الثقافية، والترويج للمقومات السياحية والتراثية التي تزخر بها المنطقة، بمشاركة جمعية “ساعد” للبحث والإنقاذ، وروّاد كشافة الباحة.
دشَّن أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات صيف الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أمس، مبادرة “الباحة تراث وسياحة”، وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز الهوية الثقافية، والترويج للمقومات السياحية والتراثية التي تزخر بها المنطقة، بمشاركة جمعية “ساعد” للبحث والإنقاذ، وروّاد كشافة الباحة.
واستُهلّت المبادرة ميدانيًا في متنزه رغدان بمدينة الباحة، وتشمل عددًا من المحافظات المستهدفة في المنطقة، إذ تستهدف زوار الباحة من السائحين والمصطافين؛ بهدف تعزيز تجربتهم السياحية.
وتتضمن المبادرة توزيع باركودٍ سياحيٍ رقميٍ يحتوي على دليل شامل للفعاليات والمواقع السياحية، إلى جانب تغطية مداخل المتنزه ونقاط الاستقبال لتوجيه الزوار، وتوزيع ملصقات تعريفية على الأكشاك، والمقاهي، وأركان الأسر المنتجة داخل المتنزه.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب من الإسهام في الفعاليات السياحية، ودعم المناطق السياحية وتنشيط الحركة فيها، وتعزيز تجربة الزائر وتسهيل استكشاف الفعاليات والأنشطة، ورفع الوعي بالسياحة المحلية، وتسليط الضوء على تراث منطقة الباحة.
تأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من البرامج النوعية التي تنفذها أمانة المنطقة بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والتطوعية؛ بهدف دعم التنمية السياحية، وتحقيق مستهدفات جودة الحياة.