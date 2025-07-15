عباقرة سعوديون يشاركون في “أولمبياد الرياضيات الدولي”

البلاد (الرياض)

انطلقت أمس في مدينة صنشاين كوست الأسترالية، فعاليات النسخة الـ66 من منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO 2025)، بمشاركة المنتخب السعودي للرياضيات، إلى جانب نحو 600 مشاركٍ، يمثلون 120 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد أولمبياد الرياضيات الدولي- الذي يُعقد سنويًا منذ انطلاق نسخته الأولى في رومانيا عام 1959- أعرق مسابقة دولية مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية في مجال الرياضيات، كما يُعد منصة عالمية تستقطب اهتمام الجامعات المرموقة حول العالم، نظرًا لتميز المشاركين فيها في مجالات التحليل المنطقي، ونظرية الاحتمالات، والإحصاء، والبيانات المعقدة.

وتشارك المملكة العربية السعودية في هذه المسابقة الدولية منذ عام 2004، وحصدت خلال 20 مشاركة سابقة 12 ميدالية فضية، و45 ميدالية برونزية، إضافة إلى 19 شهادة تقدير. ويُمثِّل المملكة في هذه النسخة، التي تستمر حتى 20 يوليو الجاري، فريقٌ مكوّنٌ من ستة طلاب، جرى تأهيلهم عبر مئات الساعات التدريبية المكثفة، تحت إشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم. ويضم الفريق: يوسف أيمن بخيت من تعليم الهيئة الملكية بينبع، وأحمد فريد الخلاوي من تعليم جدة، وأحمد سعد الشهري من تعليم الرياض، وعبدالسلام عبدالله السلمي من تعليم المدينة المنورة، ومعاذ سعيد القحطاني من تعليم الشرقية، ومحمد أحمد الغامدي من تعليم الشرقية.