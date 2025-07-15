“سيتي هب” تواصل تقديم تجاربها الترفيهية في مدن المملكة وتصل إلى الباحة

البلاد (الرياض)
انطلقت في منطقة الباحة فعالية “سيتي هب” ضمن جولة ترفيهية متنقلة تشهدها العديد من مدن المملكة، وذلك بعد النجاحات اللافتة التي حققتها المبادرة في محطاتها السابقة بجازان والخبر وحائل والقصيم.
وتستمر الفعالية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه (GEA) من 12 إلى 25 يوليو الجاري، تقدم خلالها تجربة ترفيهية متكاملة تستهدف جميع أفراد المجتمع، وذلك ضمن جهود دعم جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الخيارات الترفيهية والسياحية داخل المملكة.
وتحتضن “سيتي هب الباحة” مجموعة واسعة من الأنشطة تتنوع بين العروض الحية، والمساحات التفاعلية، والألعاب الإلكترونية، والأركان التعليمية، إلى جانب مناطق مخصصة للعائلات وأكشاك طعام ومناطق استراحة، وتُقام الفعالية يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل في أجواء مصممة لتعكس الهوية المحلية للمنطقة، مع لمسة عصرية ترتقي بتجربة الزوار.
وشهدت الفعالية في يومها الأول إقبالًا لافتًا من الأهالي والزوار، استمتعوا خلالها بتجارب جديدة تُنظّم لأول مرة في المنطقة, وتُتيح حجز تذاكر الدخول عبر تطبيق “ويبوك”، الذي يوفر أيضًا معلومات تفصيلية عن البرنامج اليومي والعروض المصاحبة.
ويُعد مشروع “سيتي هب” من المبادرات التي أثبتت نجاحها في صناعة حراك ترفيهي متنقل يغطي مختلف مناطق المملكة، عبر نموذج يتنقل بين المدن ويقدّم فعاليات متجددة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
ويؤكد حضور “سيتي هب” في الباحة حرص الهيئة العامة للترفيه على تنويع خيارات الترفيه في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية تسهم في رفع جودة الحياة.