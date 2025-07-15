الغنام يودع الهلال.. ومصعب والقحطاني إعارة 

محمد الجليحي (الرياض)

تسعى ادارة الهلال إلى إنهاء ملفات اللاعبين المحليين مع الإيطالي إنزاغي بشكل مبكر، قبل إقامة المعسكر التدريبي؛ استعداداً للموسم المقبل، الذي تقرر إقامته في النمسا.

وودع لاعب الهلال خالد الغنام جماهير الهلال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي”X” شاكرًا لهم دعمهم خلال الفترة التي قضاها معهم لخدمة الفريق. وقد انتقل الغنام إلى الهلال قادمًا من الاتفاق بنظام الإعارة.

وتشير التطورات في الهلال إلى اقتراب إعارة محمد القحطاني ومصعب الجوير، الذي يصر على اللعب أساسياً، أو الانتقال لأي فريق آخر، وقد يكون أقربهم فريق القادسية.

وبات من المؤكد عدم استمرار اللاعب عبدالإله المالكي مع الهلال، الذي مثل الاتفاق العام الماضي بنظام الإعارة،

ويسعى الهلال إلى التعاقد مع ظهير محلي؛ ليكون بديلاً جاهزاً في حال الإصابات.

وتلقى علي البليهي العديد من العروض للانتقال في الموسم القادم؛ أبرزها عرض من فريق الأهلي.

جدير بالذكر، أن الظهير ياسر الشهراني سيمثل القادسية العام القادم، بعد أن تعاقدت معه الإدارة القدساوية لثلاث سنوات قادمة.