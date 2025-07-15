السياسة

إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل

صحيفة البلادaccess_time20 / محرم / 1447 هـ      15 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (بغداد)
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أمس (الاثنين)، عن تمكنه من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة؛ كانت تحلق قرب مطار أربيل الدولي.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الجهاز أن المسيرة التي رُصدت بعد منتصف الليل، تم التعامل معها وتدميرها قبل أن تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.
وأشار البيان إلى أن الطائرة المسيرة كانت محملة بمواد متفجرة، لكن سقوطها لم يُسفر عن أي خسائر، وسط استنفار أمني واسع في المنطقة، كما سُمعت أصوات انفجارات قرب المطار، وهو ما دفع القنصلية الأمريكية في أربيل لإطلاق صفارات الإنذار كإجراء احترازي؛ ما يعكس حالة تأهب قصوى بين البعثات الدبلوماسية في المدينة.
ويواصل جهاز مكافحة الإرهاب تحقيقاته لتحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق هذه الطائرة والمسار الذي سلكته قبل إسقاطها، وسط تكرار حوادث مماثلة استهدفت مطار أربيل والقواعد العسكرية المحيطة به في الأشهر الماضية.
وفي سياق متصل، نفت وزارة النقل العراقية، أمس، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المصادر بشأن إغلاق المجال الجوي العراقي أمام حركة الطيران، بما في ذلك الرحلات بين العراق وتركيا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ميثم الصافي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن” الرحلات الجوية مستمرة بشكل طبيعي عبر الأجواء العراقية، وأن مطارات العراق مفتوحة لجميع شركات الطيران دون أي تعطيلات”.
هذا النفي يأتي في وقت يزداد فيه التوتر الأمني بالمنطقة، مما يعكس حرص السلطات العراقية على طمأنة شركات الطيران والمسافرين على سلامة الأجواء والمطارات في البلاد.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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