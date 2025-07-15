أمير الشرقية يستقبل أعضاء نادي الصم بالمنطقة الشرقية

الدمام-البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة الشرقية محمد بن جمعان النهدي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وعدد من لاعبي النادي.

وثمن أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من دعم سخي للقطاع الرياضي، لإيجاد بيئة تنافسية ساهمت في مشاركة فئات عزيزة على الجميع، مكّنتهم من تحقيق نتائج مميزة في مختلف المحافل، وأكد سموه أهمية تمكين ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم ، وإبراز قدراتهم في شتى المجالات، لاسيما في المجال الرياضي.

وقدم النهدي عرضاً عن مشاركة النادي في بطولة المملكة لتنس الطاولة للصم 2025، التي أُقيمت مؤخرًا في المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الفريق حقق المركز الثاني في منافسات الزوجي، والمركز الثالث في منافسات الفردي، ما يعكس تطور مستوى اللاعبين وجهود الإدارة في رعاية ودعم المواهب من فئة الصم.

وفي ختام اللقاء، رفع النهدي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته المستمرة للأندية الرياضية في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات.