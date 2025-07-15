آل حزام يحلق بالرقم السعودي الجديد في القفز بالعصا

البلاد (جدة)

حطم اللاعب السعودي حسين آل حزام الرقم السعودي في منافسات القفز بالعصا، مسجّلًا ارتفاعًا قدره 5.72 متر خلال مشاركته في لقاء Ed Murphey Classic الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

بهذا الإنجاز، نال حسين آل حزام المركز الثاني بعد الأمريكي Nate Richartz الذي سجل نفس الارتفاع، ولكنه تفوق بفارق المحاولة.

يأتي هذا الرقم الجديد بعد 4 أعوام وثلاثة أشهر من تحقيقه للرقم السعودي السابق البالغ 5.70 متر الذي سجله أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال لقاء Clyde Littlefield Texas Relays. وتُعد هذه النتيجة ذات أهمية كبيرة؛ إذ ستسهم في رفع تصنيفه عالميًا، وتعزز فرصته لضمان التأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في سبتمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن البطل حسين سبق له المشاركة في بطولتي العالم السابقتين؛ الأولى في يوجين عام2022 والثانية في بودابست عام 2023، وفي حال تأهله هذه المرة ستكون المشاركة الثالثة له تواليًا في بطولات العالم.

يُذكر أيضًا أن رقم حسين آل حزام هو الرقم السعودي الثاني الذي يُسجل خلال الموسم الحالي بعد إنجاز البطل عبدالعزيز عطافي الذي حقق زمنًا قدره 20.14 ثانية في سباق 200 متر