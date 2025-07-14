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نائب وزير الخارجية ومسؤولة أوروبية يستعرضان التعاون المشترك

صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1447 هـ      14 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (بروكسل)
التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، الممثلة العُليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كلاس، ومعالي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل.
واستُعرض خلال اللقاء التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع.
Alaa

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