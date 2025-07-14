مسؤولون ومثقفون يواسون أسرة” ساعاتي” في عميدهم عبدالصمد

خالد مرضاح (جدة)

استقبلت أسرة آل ساعاتي التعازي والمواساة في وفاة عميد أسرتهم المهندس عبدالصمد محمد صالح ساعاتي، الذي وافته المنية السبت الماضي، وقد تمت الصلاة عليه بالمسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيد شقيق كل من” محمد، وعبدإلاله، وأحمد، ونوال، وابتسام، وندى، وخلود”. ووالد” معتز، وماجد، ولجين”.

وقد توافد عدد من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال، ومثقفون وفنانون، والأقارب والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء، سائلين الله- عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء للرجال بحي الزهراء بجوار مسجد أبو بكر الصديق بجدة، وللنساء في منزل الفقيد؛ علمًا بأن اليوم الثلاثاء هوآخر أيام العزاء.