مسؤولون وأعيان يواسون أسرة إسلام في فقيدهم” سداد”

خالد بن مرضاح (جدة)

استقبلت أسرة إسلام وأبو زنادة ورستم ودرهوس وأرحامهم التعازي والمواساة في فقيدهم سداد بن إبراهيم بن مصطفى إسلام، الذي وافته المنية السبت الماضي.

والفقيد شقيق كل من” البروفيسورة سميرة، والدكتورة سراء، وسميح، وسري، وسهيل (رحمها الله)، وسرية، وسها، و(سمير، وسامي، وسامرة إبراهيم مصطفى إسلام -رحمهم الله). ووالد” بسام وشريف”.

وزوج سندس صالح إسلام.

وقد توافد عدد من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال؛ لتقديم واجب العزاء، سائلين الله- عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

واستقبل ذوو الفقيد التعازي والمواساة للرجال والنساء في منزل سها؛ الكائن في حي المرجان، شارع شداد بن أوس فيلام رقم (9082)، (إنا لله وإنا إليه راجعون).