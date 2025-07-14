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مسؤولون وأعيان يواسون أسرة إسلام في فقيدهم” سداد”

صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1447 هـ      14 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

خالد بن مرضاح (جدة)
استقبلت أسرة إسلام وأبو زنادة ورستم ودرهوس وأرحامهم التعازي والمواساة في فقيدهم سداد بن إبراهيم بن مصطفى إسلام، الذي وافته المنية السبت الماضي.

والفقيد شقيق كل من” البروفيسورة سميرة، والدكتورة سراء، وسميح، وسري، وسهيل (رحمها الله)، وسرية، وسها، و(سمير، وسامي، وسامرة إبراهيم مصطفى إسلام -رحمهم الله). ووالد” بسام وشريف”.
وزوج سندس صالح إسلام.

وقد توافد عدد من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال؛ لتقديم واجب العزاء، سائلين الله- عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

واستقبل ذوو الفقيد التعازي والمواساة للرجال والنساء في منزل سها؛ الكائن في حي المرجان، شارع شداد بن أوس فيلام رقم (9082)، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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