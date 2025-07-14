لتعريف الزوار بـ«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة

البلاد (مكة المكرمة)

تنظّم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جولات إثرائية؛ تسهل الوصول إلى أبرز المواقع التاريخية والثقافية، عبر حافلات مخصصة وخدمة نقل فعالة وعالية الجودة، ضمن برنامج المواقع التاريخية والإثرائية، في تجربة ثقافية مميزة لإبراز المواقع التاريخية والأثرية بالعاصمة المقدسة.

وتشمل الجولات الإثرائية المنطقة المركزية، ومتحف برج الساعة، والمتحف الدولي للسيرة النبوية، والحضارة الإسلامية، وحي حراء الثقافي، الذي يضم متحف القرآن الكريم، ومعرض الوحي، إضافة إلى الجولات في المطاعم والأسواق والمقاهي.

وتُعدّ الجولات الإثرائية فرصة لاكتشاف مكة المكرمة؛ نظرًا لما تزخر به العاصمة المقدسة من كنوز ثقافية وتراثية وأثرية، إضافة إلى المساجد التاريخية والمتاحف التي تعرض آثارًا إسلامية.

وحددت الهيئة ثلاث محطات للانطلاق؛ هي محطة فندق برج الساعة، ومحطة فندق أبراج مكة، ومحطة حي حراء الثقافي، مشيرة إلى أن يوم الجمعة مخصص للجولات المسائية.

يُذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أطلقت الشهر الماضي حملة ترويجية جديدة تحت شعار”مكة إرث حي”؛ بهدف إبراز مجموعة من المواقع التاريخية والإثرائية في العاصمة المقدسة، وتعزيز حضورها في وعي الزوار والسكان؛ بوصفها جزءًا حيًّا من هوية مكة وتاريخها المتجدد.