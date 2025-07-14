دعم وتطوير الاستثمار في رأس المال البشري.. «الموارد» تطلق «أسبوع المهارات» لتأهيل الكوادر الوطنية

البلاد (الرياض)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس (الأحد) فعاليات” أسبوع المهارات” بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، تحت شعار:”المهارات أولاً”. يأتي هذا الأسبوع امتدادًا لجهود الوزارة في تطوير منظومة المهارات ودعم الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف”أسبوع المهارات” إلى تسليط الضوء على المبادرات الوطنية النوعية، التي تسهم في رفع كفاءة وتنافسية وإنتاجية سوق العمل السعودي، وتمكين الشباب وصقل مهاراتهم؛ بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم في سوق العمل، وذلك من خلال حزمة من المبادرات الوطنية، التي تؤسس لتخطيط وتحديد المهارات وتنسيق الجهود وتوجيه الأنشطة التدريبية نحو احتياجات سوق العمل، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد وكيل الوزارة للمهارات والتدريب، الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، أن إطلاق “أسبوع المهارات” يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، ويجسد التزام الوزارة بتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.

وقال:” يمثل هذا الأسبوع محطة مهمة لإبراز جهود المملكة في بناء منظومة وطنية متكاملة للمهارات، بالتعاون مع شركائنا من مختلف القطاعات، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى دعم التحول نحو سوق عمل قائم على المهارات من خلال تفعيل إستراتيجية المهارات، وبناء إطار وطني للمهارات وتزويد الكوادر الوطنية بالمهارات التقنية والمهنية اللازمة، وضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية”. وفي الختام، أكد أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير مبادرات نوعية في مجال المهارات، تدعم تنافسية سوق العمل والمواطن محليًا ودوليًا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة.