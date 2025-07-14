جمعية “أصدقاء” تحتفي بتخرج أبناء اللاعبين السابقين

هاني البشر (الرياض)

تحتفي جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية غداً الثلاثاء 15 يوليو 2025 عند الساعة 11.00 صباحا، بتخريج أكثر من 100 طالب وطالبة من أبناء لاعبي كرة القدم السابقين، المتفوقين في مراحل التعليم العام ومراحل الدرجات العليا، بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالاله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ومشاركة نجوم كرة القدم السابقين والحاليين، وذلك في قاعة الاحتفالات باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وأكد الكابتن ماجد عبدالله رئيس جمعية أصدقاء، أن هذا التكريم يأتي ضمن اهتمام الجمعية المستمر لدعم أبناء وبنات اللاعبين السابقين، في مسيرتهم التعليمية والاحتفاء بإنجازاتهم، وتأكيداً على أهمية التفوق العلمي لمستقبل مشرق لأبناء وبنات اللاعبين السابقين.

وأوضح رئيس جمعية أصدقاء، أن الجمعية تواصل تقديم رسالتها السامية لخدمة اللاعبين السابقين وأبنائهم، ورعايتهم علميًا واجتماعيًا، للمساهمة في تمكينهم وتحفيزهم على الاستمرار في طريق التفوق والتميز.