تعزيزًا للابتكار في الذكاء الاصطناعي الرياضي| SDSA توقّع مذكرة تفاهم مع معهد البحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية

البلاد (جدة)

وقّعت شركة SDSA مذكرة تفاهم مع معهد البحوث والدراسات في الجامعة السعودية الإلكترونية، بهدف دفع عجلة التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي الرياضي، مع تركيز خاص على تطوير حلول تقنية متقدمة تُسهم في تحليل الأداء الرياضي، وتحديدًا في قطاع كرة القدم. وتهدف هذه الشراكة إلى بناء إطار معرفي وتطبيقي مشترك يُعزز من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة وتحليل البيانات الرياضية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج دقيقة تدعم صناع القرار في المجال الرياضي.

تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رؤية ورسالة شركة SDSA، وهي شركة سعودية متخصصة في تحليل البيانات الرياضية وتطوير الحلول الرقمية، تُعنى بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع الرياضي. وتسعى SDSA إلى تمكين المنظومات الرياضية محليًا وعربيًا من أدوات تقنية ذكية، وبناء شراكات علمية تُسهم في تعزيز التنافسية والابتكار، دعمًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجالات البحث والتطوير، وتنظيم ورش عمل وتدريبات تخصصية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يُسهم في صقل مهارات الكوادر الوطنية ورفع كفاءة التطبيقات الرياضية الذكية في المملكة. وأكد الطرفان أن هذا التعاون العلمي يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة رياضية مستدامة، تُبنى على التحليل الدقيق للبيانات والاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي كرافعة للتخطيط، والتقييم، وصناعة القرار الرياضي. ‫