تدشين الخطة الإستراتيجية “المطورة” لرابطة العالم الإسلامي

البلاد (مكة المكرمة)

دشّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مقر الرابطة بمكة المكرمة، الخطة الإستراتيجية “المطورة” والحوكمة “المُحَدَّثة” للرابطة، في احتفاليةٍ رسميّةٍ جمعَتْ قيادات الرابطة، وعددًا من الشخصيات الإسلامية بمكة المكرمة.

ويُراعي هذا التطوير والتحديث على الخطة الإستراتيجية والحوكمة في رابطة العالم الإسلامي، التحولات النوعية في مهام الرابطة، لا سيما توسع البرامج الدولية ذات الصلة بتفعيل:”وثيقة مكة المكرمة”، و”وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية”.

‏ونوه الدكتور العيسى أنّ هذا التدشين ينصَبُّ على “التطوير” في الإستراتيجية و”التحديث” في الحوكمة؛ بما يعزِّزُ من رؤية الرابطة ورسالتِها وأهدافِها وقِيَمها، مؤكدًا أنّ أُسس الرابطة التي أُنشئت من أجلها، واشتمل عليها نظامها الأساسي، تُمثّل مبادئ راسخة؛ تُسَخَّر لها كافة الإمكانات والخطط “تطويرًا” و”تحديثًا”.