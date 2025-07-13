الرياضة نابولي يفتح الطريق أمام الهلال لضم مهاجم ليفربول

البلاد (جدة) انسحب نادي نابولي الإيطالي من المفاوضات مع نظيره ليفربول الإنجليزي؛ بشأن التعاقد مع المهاجم الأوروغواني داروين نونيز. ويستهدف الهلال التعاقد مع نونيز، لتدعيم خطه الهجومي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت شبكة Sky Sport في تقرير لها أن انسحاب نابولي؛ يأتي بسبب المغالاة من وجهة نظرهم في قيمة الصفقة. وأشارت الشبكة إلى أن الهلال قد يستغل انسحاب نابولي وتقديم عرضه لضم نونيز من ليفربول. وساهم داروين نونيز صاحب الـ 26 عامًا بـ 66 هدفًا بقميص ليفربول على مدار 3 مواسم.