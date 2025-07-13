مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية على المحتاجين.. مساعدات إيوائية لمتضرري حرائق اللاذقية

البلاد (عواصم)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية على الأسر المتضررة من الحرائق، التي اندلعت بريف محافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية.

وجرى أمس توزيع 500 سلة غذائية، و500 حقيبة إيوائية، استفادت منها 500 أسرة متضررة في بلدة قسطل معاف؛ بهدف تلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساندة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها. كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 689 سلة غذائية للفئات المحتاجة في محلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 3,728 فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ووزّع المركز أيضاً 759 سلة غذائية للاجئين السوريين في مدينة بيروت بجمهورية لبنان، استفاد منها (3,795) فردًا، ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة في لبنان.

وكذلك وزّع المركز 1,200 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة شبيلي الوسطى بجمهورية الصومال، استفاد منها 7,200 فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية الصومال الفيدرالية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.