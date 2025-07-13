محمد المحاسنة يغادر الاتحاد

صالح الأحمد (الأحساء)

اقترب الحارس محمد المحاسنة من التواصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الاتحاد على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين، وذلك وفقاً لمصادر”البلاد”.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحارس محمد المحاسنة اتخذ القرار وقدم طلب الخروج من إدارة نادي الاتحاد، التي لم تمانع؛ لوجود عدد من الحراس بالفريق.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحارس يمتلك عدة عروض من أندية الحزم والنجمة والأخدود وضمك، لكنه لم يقرر حتى هذه اللحظة وجهته المقبلة.

ومن المقرر أن تتم خلال الأيام القادمة مخالصة اللاعب، الذي لن يتواجد بالمعسكر الإعدادي للفريق.