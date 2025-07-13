الرياضة

محمد المحاسنة يغادر الاتحاد

صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1447 هـ      13 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

صالح الأحمد (الأحساء)

اقترب الحارس محمد المحاسنة من التواصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الاتحاد على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين، وذلك وفقاً لمصادر”البلاد”.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحارس محمد المحاسنة اتخذ القرار وقدم طلب الخروج من إدارة نادي الاتحاد، التي لم تمانع؛ لوجود عدد من الحراس بالفريق.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحارس يمتلك عدة عروض من أندية الحزم والنجمة والأخدود وضمك، لكنه لم يقرر حتى هذه اللحظة وجهته المقبلة.

ومن المقرر أن تتم خلال الأيام القادمة مخالصة اللاعب، الذي لن يتواجد بالمعسكر الإعدادي للفريق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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