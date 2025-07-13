دمج «قسد» ضمن الدولة قيد البحث.. لا” تخطيط أمريكي” لبقاء القوات في سوريا

البلاد (دمشق)

أكد السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن الولايات المتحدة لا تنوي الإبقاء على قواتها العسكرية في سوريا إلى أجل غير مسمى، مشدداً على أن التوجه الحالي لواشنطن؛ يركز على حل سياسي شامل يدمج كافة المكونات السورية ضمن الدولة الواحدة.

وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول”، قال باراك:” نحن موجودون عسكرياً في سوريا، لكن هذا الوجود ليس دائماً. لا نهدف للبقاء إلى الأبد”، في إشارة إلى طبيعة الوجود الأمريكي الذي ارتبط بمحاربة تنظيم داعش خلال السنوات الماضية.

وصف المبعوث الأمريكي المرحلة الحالية في سوريا بأنها” فترة انتقالية لم يتحقق فيها التوافق السياسي منذ سبعة أشهر”، معبراً عن قلقه من استمرار التوترات والانقسامات السابقة في المستقبل، الأمر الذي قد يعقد فرص التوصل إلى تسوية شاملة.

وأوضح باراك أن بلاده تسعى إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ضمن هيكل الدولة السورية، مشيراً إلى أن هذا التوجه، لا يعني دعم إقامة كيان مستقل للأكراد، أو أي مكون آخر، حيث قال:”هذا لا يعني قيام كردستان مستقلة في سوريا، ولا دولة للعلويين أو الدروز. الجميع سيكون ضمن دولة واحدة لها دستورها وبرلمانها الخاص”. وأكد أن الولايات المتحدة كانت قد تعاونت مع”قسد” كشريك رئيسي في مكافحة تنظيم داعش، وهو ما خلق نوعاً من الالتزام السياسي تجاههم، لكنه أشار بوضوح إلى أن”التحالف لا يعني دعم إنشاء كيان سياسي مستقل داخل الأراضي السورية”.

وكشف باراك عن وجود تعاطف داخل الكونغرس الأمريكي تجاه “قسد”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن واشنطن لا تدين لها بقيام كيان منفصل، قائلاً:” نحن مدينون لهم بمستوى من الدعم السياسي والأمني، لكن ليس بدرجة تبرر إقامة إدارة مستقلة داخل دولة ذات سيادة”.

وفي سياق متصل، تطرق براك إلى التحول الذي بدأه حزب العمال الكردستاني، حيث أشار إلى أن بدء الحزب في التخلي عن السلاح يُعد “تطوراً كبيراً جداً بالنسبة لتركيا”، لا سيما في ظل التوترات المزمنة بين أنقرة والمسلحين الأكراد.

جاءت تصريحاته بعد يوم من مراسم رمزية في شمال العراق، حيث قام 30 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني– بينهم نساء– بإحراق أسلحتهم قرب مدينة السليمانية، في خطوة وُصفت بأنها”علامة فارقة على طريق السلام”، بعد نحو أربعة عقود من الصراع المسلح مع الدولة التركية.