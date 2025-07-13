الياباني GO1 بطلاً لمنافسات لعبة Fatal Fury ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

حمل درع البطولة وخطف جائزة المركز الأول البالغة 300,000 دولار

هاني البشر (الرياض)

نجح الياباني جويتشي كيشيدا “GO1” لاعب فريق DetonatioN FocusMe، في الفوز بلقب منافسات لعبة Fatal Fury: City of the Wolves ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي بلغ مجموع جوائزها مليون دولار، وشهدت مشاركة 16 لاعبا من نخبة اللاعبين المحترفين على مستوى العالم، واحتضنها مسرح Amazon Arena في بوليفارد رياض سيتي.

وتمكن GO1 من الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 5-3 على زينج جوجون “Xiao Hai” لاعب فريق KuaiShou Gaming، وأحد أبرز اللاعبين في الألعاب القتالية، حيث يشارك في بطولتي Fatal Fury و Street Fighter 6 التي كان قد حقق لقب منافساتها ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العام الماضي. ونجح جويتشي كيشيدا بذلك في الحصول على جائزة مالية قدرها 300,000 دولار وهي أكبر حصة من مجموع الجوائز المخصصة للبطولة.

وعبّر GO1 خلال المؤتمر الصحفي بعد تتويجه باللقب عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، وقال: “إنه أشبه بالحلم. شكراً جزيلاً لكم، إنه شعور رائع بالفعل. لقد مررت بالكثير خلال مسيرتي وأنا ممتن لنادي DFM على منحي لهذه الفرصة ولكل شخص جعل من هذه اللحظة أمراً ممكناً. هذه البطولة تغير مسار حياة اللاعبين عبر مجموع جوائز مالية غير مسبوق. إنه الإنجاز الأكبر خلال مسيرتي الاحترافية بكل تأكيد”.

وتضم منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 25 بطولة في 24 لعبة، وتعتبر Fatal Fury أحد الألعاب التي انضمت هذا العام للمرة الأولى إلى قائمة مرموقة تضم أشهر الألعاب العالمية عبر مجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول، وألعاب المعارك الجماعية عبر الإنترنت، وألعاب الباتل رويال، والألعاب الإستراتيجية، وألعاب القتال، فضلاً عن واحدة من أقدم الألعاب وأكثرها شعبية على الإطلاق: الشطرنج.

وتعدّ City of the Wolves الإصدار الأحدث من سلسلة ألعاب القتال الشهيرة “Fatal Fury” والتي تعود بعد 26 عاماً من الانتظار. كما تعتبر إحدى أبرز الألعاب التي ساهمت في زيادة شعبية ألعاب القتال الإلكترونية العالمية، وكان مسرح كأس العالم للرياضات الإلكترونية منصةً مثالية لإعادة إحياء الروح التنافسية لهذه السلسلة العريقة.

كما يتكامل الحدث مع مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي يحوّل الرياض إلى وجهة صيفية تنبض بالحياة للعائلات وعشاق الألعاب على اختلاف اهتماماتهم، حيث يجمع بين أحدث تقنيات الألعاب والفعاليات الموسيقية والثقافية والعروض الإبداعية والمطاعم المتنوعة، إلى جانب أنشطة ترفيهية مناسبة لجميع أفراد الأسرة، ليقدم تجربة صيفية استثنائية تعكس حالة الازدهار والتنوع التي تتميز بها المنطقة.

ومع ختام منافسات لعبة Rennsport ولعبة Fatal Fury: City of the Wolves، تستمر يوم غد منافسات لعبتي VALORANT و Apex Legends حيث سيتم تتويج الأبطال مع نهاية اليوم ليُسدل الستار على بطولات الأسبوع الأول من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.