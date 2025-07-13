السجل العقاري يبدأ تسجيل 108,290 قطعة عقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية

البلاد (الرياض)
أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 50,259 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة، وتشمل مكة المكرمة ومحافظة الجموم، و40,496 قطعة عقارية بالمدينة المنورة، و17,535 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية تشمل محافظة بقيق ومحافظة الأحساء.
أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 50,259 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة، وتشمل مكة المكرمة ومحافظة الجموم، و40,496 قطعة عقارية بالمدينة المنورة، و17,535 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية تشمل محافظة بقيق ومحافظة الأحساء.
وينطلق التسجيل بمكة المكرمة في الأحياء التالية: (السلام، جزء من حي الروابي، جزء من حي الراشدية، جزء من حي معاد، جزء من حي الفلق الجديد، جزء من شعب علي الجديد، جزء من حي بطحاء قريش، جزء من حي الهجرة، جزء من حي التقوى، وجزء من حي شعب علي الجديد، وجزء من حي المغمس، وجزء من حي الكوثر، جزء من حي الشرائع، أجزاء من حي المقام، أجزاء من حي الخضراء، أجزاء من حي القرارة الجديد، أجزاء من حي شعب عامر الجديد، مخطط المبارك بالريان، مخطط ذوي الدخل المحدود المعدل بهدى الشام، مخطط إسكان مدينة الجموم).
كما يشمل التسجيل بالمدينة المنورة في الأحياء التالية: (الرمانة، الروابي، الغراء، النبلاء، شوران، مخطط شركة المقر للتطوير والتنمية (مشروع الماجدية)، جزء من حي طابة، جزء من حي العزيزية، جزء من حي السد، جزء من حي العهن، جزء من حي رهط، جزء من حي وادي مذينب، جزء من حي وادي مهزور، أجزاء من حي الحديقة، أجزاء من حي سكة الحديد، أجزاء من مخطط العام لرؤى المدينة، أجزاء من حي المقر ).
وفي المنطقة الشرقية بمحافظة بقيق يبدأ التسجيل في الأحياء : (دميغ الجنوبية، أشبيلية، الأندلس، البساتين، الربوة، الروضة، الزهور، الصناعية، الفردوس، المدينة، المطار، النخيل، النزهة، غرناطة، قرطبة، النور، أحد، طيبة، الربيع، السلام، الريان، الواحة، الرابية، المنار، الندى، الأثير، الجزيرة، الفيحاء).
كما يشمل التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الأحساء: ( هجر الثاني عشر، السحيمية، جزء من أم سبعة، جزء من محيرس، جزء من حي بلدة الشقيق الشرقية، جزء من بلدة الشقيق الشرقية )
وحث السجل التجاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 16 أكتوبر 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.
ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي
حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأكّد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
ويتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار بناءً على قرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري)، تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة؛ تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
كما يشمل التسجيل بالمدينة المنورة في الأحياء التالية: (الرمانة، الروابي، الغراء، النبلاء، شوران، مخطط شركة المقر للتطوير والتنمية (مشروع الماجدية)، جزء من حي طابة، جزء من حي العزيزية، جزء من حي السد، جزء من حي العهن، جزء من حي رهط، جزء من حي وادي مذينب، جزء من حي وادي مهزور، أجزاء من حي الحديقة، أجزاء من حي سكة الحديد، أجزاء من مخطط العام لرؤى المدينة، أجزاء من حي المقر ).
وفي المنطقة الشرقية بمحافظة بقيق يبدأ التسجيل في الأحياء : (دميغ الجنوبية، أشبيلية، الأندلس، البساتين، الربوة، الروضة، الزهور، الصناعية، الفردوس، المدينة، المطار، النخيل، النزهة، غرناطة، قرطبة، النور، أحد، طيبة، الربيع، السلام، الريان، الواحة، الرابية، المنار، الندى، الأثير، الجزيرة، الفيحاء).
كما يشمل التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الأحساء: ( هجر الثاني عشر، السحيمية، جزء من أم سبعة، جزء من محيرس، جزء من حي بلدة الشقيق الشرقية، جزء من بلدة الشقيق الشرقية )
وحث السجل التجاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 16 أكتوبر 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.
ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي
حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأكّد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
ويتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار بناءً على قرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري)، تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة؛ تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.