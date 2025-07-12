رئيس وزراء جمهورية كرواتيا يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون

دوبروفنيك (واس)
استقبل رئيس وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال منتدى دوبروفنيك 2025 في كرواتيا.
وتناولا خلال الاستقبال عدة موضوعات؛ أبرزها، بحث نتائج القمة الخليجية الأوروبية، والتأكيد على أهمية تنفيذ مخرجاتها بما يسهم في تعزيز آفاق علاقات التعاون في المجالات كافة بين الجانبين،
إضافة إلى استعراض العلاقات بين مجلس التعاون وكرواتيا، وسبل تنميتها وتعزيزها؛ بما يخدم المصالح المشتركة.
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