الفريق البريطاني Team Redline يحرز اللقب الأول ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

هاني البشر (الرياض)

حقق الفريق البريطاني Team Redline لقب أولى منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية– الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية- بعد فوزهم ببطولة Rennsport، ليحصلوا بذلك على كأس البطولة والحصة الكبرى من مجموع الجوائز المالية المخصصة للبطولة، التي بلغت 500,000 دولار، بالإضافة إلى 1000 نقطة وضعتهم في صدارة جدول الترتيب العام للأندية، ضمن الحدث العالمي الذي تحتضنه العاصمة الرياض، وتقام منافساته في بوليفارد رياض سيتي في الفترة من 7 يوليو حتى 24 أغسطس 2025.

شارك في البطولة 9 فرق من نخبة الفرق العالمية في عالم سباقات المحاكاة، حيث انطلق المنافسات بتاريخ 8 يوليو واختتمت اليوم بتتويج الفريق البريطاني الذي مثله كل من: الهولندي جيفري ريتفيلد، والبريطاني سيباستيان جوب، والسلوفيني كيفين سيجي، والبريطاني لوك بينيت الذي توج أيضاً بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وعلّق بينيت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء المنافسات قائلاً: “شعور رائع أن ننجح في الحصول على أول ألقاب نسخة هذا العام من كأس العالم للرياضات الإلكترونية. لا نجد الكلمات التي يمكنها أن تصف شعورنا الآن، فلقد كانت المنافسة شديدة وكان أداء الفرق الأخرى قوياً، ولكن روح الفريق الواحد ورغبتنا الدائمة في التطور ودفع بعضنا البعض لتقديم الأفضل هو ما ساعدنا على الظهور بهذا الشكل المميز”.

وأضاف بينيت البالغ من العمر 20 عاماً: “لقد أبهرتنا الترتيبات والتجهيزات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، كما أننا سعداء جدا ونقدر الترحيب والاهتمام والضيافة التي حصلنا عليها منذ لحظة وصولنا للرياض. ومستوى التنظيم احترافي وجعلنا نشعر بالراحة وهو ما يساهم بشكل إيجابي في المستوى الذي يقدمه الجميع خلال المنافسات.”

ومع ختام بطولة Rennsport، فإن بطولات الأسبوع الأول من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، تستمر من خلال بطولات Fatal Fury: City of The Wolves التي تختتم يوم السبت، وبطولتي VALORANT و Apex Legends التي تستمر حتى يوم الأحد.

وتضم نسخة 2025 من كأس العالم للرياضات الإلكترونية أكثر من 2,000 لاعب محترف، و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة تغطي 24 لعبة، ضمن أكبر مجموع جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية، الذي يتجاوز 70 مليون دولار.

كما يتكامل الحدث مع مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي يحوّل الرياض إلى وجهة صيفية تنبض بالحياة للعائلات وعشاق الألعاب على اختلاف اهتماماتهم، حيث يجمع بين أحدث تقنيات الألعاب والفعاليات الموسيقية والثقافية والعروض الإبداعية والمطاعم المتنوعة، إلى جانب أنشطة ترفيهية مناسبة لجميع أفراد الأسرة، ليقدم تجربة صيفية استثنائية تعكس حالة الازدهار والتنوع التي تتميز بها المنطقة.