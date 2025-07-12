“الدارة” تبرز دراسة عن وثائق تاريخية للدولة السعودية في الفترة (1902– 1953م)

أسهمت دارة الملك عبدالعزيز في إثراء الدراسات التاريخية المتعلقة بالدولة السعودية في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، موفرة مرجعية تاريخية موثوقة للباحثين والمهتمين.
وأبرزت دراسات نشرت في “مجلة الدارة” للباحث، عبدالفتاح حسن أبو علية، بعنوان”وثائق عن تاريخ الدولة السعودية في عهد الملك عبدالعزيز (1902 – 1953م)” أهمية الوثائق التاريخية في رسم ملامح تطور الدولة السعودية الحديثة، مستعرضًا ما توصل إليه من وثائق محفوظة في دور الأرشيف، والمحفوظات الدولية، مبينًا مواقعها ومضامينها، وقيمتها العلمية في دعم البحث التاريخي.
ومهد المؤلف دراسته بالإشارة إلى تنامي اهتمام الدول بجمع الوثائق التاريخية وتنظيمها، وإتاحتها للباحثين، مع التركيز على الوثائق غير المنشورة، وتلك الصادرة عن جهات رسمية أو مؤسسات علمية، مستعرضًا ما نُشر عن تاريخ الدول السعودية عن طريق المطبعة الملكية في لندن، والمعهد الملكي للشؤون الدولية بجامعة أكسفورد، والمطبعة الحكومية في الولايات المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م