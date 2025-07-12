ابن جلوي يتوج الفائزين بالبطولة المفتوحة للمبارزة

هاني البشر (الرياض)

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم، الفائزين في البطـولة المفتـوحة للمبارزة (رجال وسيدات)، التي أقيمت في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، على مدى 3 أيام، بحضور الدكتور واسم آل حسن رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، ورئيس لجنة الأساتذة محمد بوعلي.

شارك في البطولة 200 لاعب ولاعبة من 14 دولة على مستوى العالم، هي: (السعودية، روسيا، أوكرانيا، أستراليا، مصر، الكويت، الإمارات، عمان، نيجيريا، تشاد، البحرين، السودان، الأردن، سوريا).

حيث حقق عادل المطيري الميدالية الذهبية في سلاح السيبر، وانتزع خليفة العميري الميدالية الذهبية في سلاح الأبيه، وظفر البحريني عبدالكريم عيسى، بالميدالية الذهبية في سلاح الشيش.

وفي منافسات السيدات، حققت الحسناء الحماد، الميدالية الذهبية في سلاح السيبر، وانتزعت المصرية ساندرا شريف، ذهبية سلاح الشيش، فيما نالت المصرية سارة بيومي، ذهبية سلاح الابيه.

كما تم تكريم 30 لاعباً ولاعبة من أبطال الموسم الماضي، في ست فئات (رجال) للأسلحة الثلاثة، وأربع فئات (سيدات).