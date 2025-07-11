وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية

البلاد (موسكو)
اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، استمرت أربعة أيام، رأس خلالها وفد المملكة المشارك في معرض الصناعة الدولي ”INNOPROM 2025″، والتقى كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص الروسي، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وافتتح الخريف خلال الزيارة الجناح السعودي المشارك في معرض “INNOPROM” بمدينة يكاترينبورغ الروسية، وضم (18) جهة حكومية و(20) شركة وطنية رائدة، تعرض مبادراتها وبرامجها وفرصها الاستثمارية تحت مظلة برامج “صُنع في السعودية”، و”استثمر في السعودية”، و”روح السعودية”، كما استقبل الخريّف في الجناح دولة رئيس الوزراء الروسي.
وافتتح الوزير الخريّف منتدى الحوار الصناعي الروسي- السعودي المنعقد ضمن فعاليات المعرض، وشارك في جلسة حوارية رئيسة بعنوان “القيادة التكنولوجية: قفزة صناعية”، استعرض خلالها جهود المملكة لتمكين التحوُّل الصناعي، وتحفيز الابتكار والحلول الصناعية الذكية، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ورأس اجتماع الطاولة المستديرة السعودية- الروسية الذي أقيم على هامش المعرض.
وشملت زيارة معاليه سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في روسيا الاتحادية، منهم معالي وزير الصناعة والتجارة، ومعالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة، ونائب رئيس لجنة حماية الصحة، لتوسيع فرص الشراكة الصناعية والاستثمارية بين البلدين.
وعقد الخريف عدة لقاءات مع قادة شركات الصناعة والتعدين الروسية بما في ذلك شركة “Aluminum Association”، وشركة “VSMPO-AVISMA”، وشركة “Salavat Steklo”، وشركة “AlRosa”، إضافةً إلى شركة “Norgold”، وشركة “United Confectioners Limited Company”، وشركة “Sistema”، وشركة “Electro”، لمناقشة تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وتنمية الاستثمارات المشتركة.
ورأس الخريف اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص في العاصمة الروسية موسكو، لتسليط الضوء على مكانة المملكة الفريدة كوجهة رئيسة للاستثمار العالمي، ومقوماتها الإستراتيجية، والمزايا التنافسية لبيئتها الاستثمارية.
وافتتح الخريف خلال الزيارة الجناح السعودي المشارك في معرض “INNOPROM” بمدينة يكاترينبورغ الروسية، وضم (18) جهة حكومية و(20) شركة وطنية رائدة، تعرض مبادراتها وبرامجها وفرصها الاستثمارية تحت مظلة برامج “صُنع في السعودية”، و”استثمر في السعودية”، و”روح السعودية”، كما استقبل الخريّف في الجناح دولة رئيس الوزراء الروسي.
وافتتح الوزير الخريّف منتدى الحوار الصناعي الروسي- السعودي المنعقد ضمن فعاليات المعرض، وشارك في جلسة حوارية رئيسة بعنوان “القيادة التكنولوجية: قفزة صناعية”، استعرض خلالها جهود المملكة لتمكين التحوُّل الصناعي، وتحفيز الابتكار والحلول الصناعية الذكية، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ورأس اجتماع الطاولة المستديرة السعودية- الروسية الذي أقيم على هامش المعرض.
وشملت زيارة معاليه سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في روسيا الاتحادية، منهم معالي وزير الصناعة والتجارة، ومعالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة، ونائب رئيس لجنة حماية الصحة، لتوسيع فرص الشراكة الصناعية والاستثمارية بين البلدين.
وعقد الخريف عدة لقاءات مع قادة شركات الصناعة والتعدين الروسية بما في ذلك شركة “Aluminum Association”، وشركة “VSMPO-AVISMA”، وشركة “Salavat Steklo”، وشركة “AlRosa”، إضافةً إلى شركة “Norgold”، وشركة “United Confectioners Limited Company”، وشركة “Sistema”، وشركة “Electro”، لمناقشة تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وتنمية الاستثمارات المشتركة.
ورأس الخريف اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص في العاصمة الروسية موسكو، لتسليط الضوء على مكانة المملكة الفريدة كوجهة رئيسة للاستثمار العالمي، ومقوماتها الإستراتيجية، والمزايا التنافسية لبيئتها الاستثمارية.
وشهد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو، لتعزيز التعاون في مجال المدن الصناعية الذكية، وتمكين البحث والابتكار والمشروعات الريادية في القطاع الصناعي.
يذكر أن الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى روسيا الاتحادية تأتي في إطار تطوير الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، خاصةً في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، للإسهام في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وترسيخ مكانتها كمركزٍ عالمي للتعدين والمعادن.
يذكر أن الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى روسيا الاتحادية تأتي في إطار تطوير الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، خاصةً في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، للإسهام في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وترسيخ مكانتها كمركزٍ عالمي للتعدين والمعادن.