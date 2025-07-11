وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية

البلاد (موسكو)

وشهد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو، لتعزيز التعاون في مجال المدن الصناعية الذكية، وتمكين البحث والابتكار والمشروعات الريادية في القطاع الصناعي.

يذكر أن الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى روسيا الاتحادية تأتي في إطار تطوير الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، خاصةً في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، للإسهام في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وترسيخ مكانتها كمركزٍ عالمي للتعدين والمعادن.