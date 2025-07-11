مجموعة روشن شريكًا لبطولة “LIV Golf”

البلاد (جدة)

أعلنت “مجموعة روشن” عن توقيع اتفاقية مع بطولة “LIV Golf”، لتصبح المجموعة شريكًا رئيسيًا عالميًا للبطولة خلال (19) محطة ضمن الجولات الدولية لموسمي (2025 و2026).

وخلال بطولة “LIV Golf” الأندلس، تُطلق المجموعة من خلال هذه الشراكة برنامج “Rising Stars”، الأول من نوعه لاكتشاف وتدريب ما يصل إلى (20) لاعب جولف سعوديًا ناشئًا على مدى ستة أشهر، وذلك بإقامة برنامج متخصص للتدريب على ممارسة لعبة الجولف في المملكة، وتحت إشراف لاعبين ومدربين محترفين من “LIV Golf”.

وستمنح الفرصة للناشئين في البرنامج للمشاركة في فعاليات “LIV Golf” لعام (2025) في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن برنامج تأهيلي يهيّئهم للمشاركة في بطولات تجمع بين المحترفين والهواة خلال موسم (2026).

وفي إطار شراكتهما الهادفة إلى تطوير رياضة الجولف وتعزيز حضورها، تسعى “مجموعة روشن” و”LIV Golf” لإطلاق مبادرات لدعم مشاركة الشباب في هذه الرياضة وتعزيز تنمية مواهب لعبة الجولف في المملكة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن الركائز الأساسية لبرنامج “Potential Unleashed”، برنامج الاستدامة والتفاعل المجتمعي من “LIV Golf” وبالشراكة مع برنامج “يحييك” للمسؤولية الاجتماعية من “مجموعة روشن”.

وسيتكامل برنامج “يحييك” للمسؤولية الاجتماعية من “مجموعة روشن” مع مبادرات “Potential Unleashed” لـ “LIV Golf”، من خلال تنفيذ برامج تعليمية ورياضية وتحقيق أثر مجتمعي أوسع، يستهدف تنمية مهارات الناشئين من المهتمين برياضة الجولف في المجتمع.