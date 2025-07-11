الرياضة

جيسوس يبدأ اختيار صفقات النصر

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1447 هـ      11 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

كشفت تقارير عالمية أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، بدأ بالفعل في اختيار بعض أسماء الصفقات، قبل تولي المهمة رسميًا في النصر.

وذكرت صحيفة “ge” البرتغالية أن صفقات النصر يختارها جيسوس في الوقت الحالي، بعد اتفاقه مع إدارة النادي على توليه القيادة الفنية للفريق.

وأشارت مصادر برتغالية إلى أن جيسوس سيصل إلى الرياض مساء الاثنين المقبل؛ من أجل توقيع العقد مع النصر، وتدريب الفريق لمدة موسم واحد.

وأعلن النصر رحيل مديره الفني الايطالي ستيفانو بيولي بعد الفشل في تحقيق أي لقب مع الفريق في الموسم المنقضي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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