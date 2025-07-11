القيادة تهنئ رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس خوريلسوخ أوخنا، رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.