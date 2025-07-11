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الاتحاد يسعى لشراء عقد العمري
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الاتحاد يسعى لشراء عقد العمري

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1447 هـ      11 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

يتمسك مسؤولو نادي الاتحاد بشراء عقد عبدالإله العمري مدافع النصر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان العمري قد انتقل بنظام الإعارة إلى صفوف الاتحاد في الموسم الماضي وساهم في تتويج الفريق بلقبين قبل أن يعود لصفوف النصر مجددًا.

وكشفت تقارير أن إدارة الاتحاد بدأت في مخاطبة نظيرتها النصر؛ من أجل شراء عقد العمري بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة.

وأبدى الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، تمسكه الشديد بخدمات العمري، مطالبًا إدارة النادي بالتفاوض مع ناديه والحصول على خدماته في “الميركاتو” الجاري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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