الاتحاد يسعى لشراء عقد العمري

يتمسك مسؤولو نادي الاتحاد بشراء عقد عبدالإله العمري مدافع النصر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية. وكان العمري قد انتقل بنظام الإعارة إلى صفوف الاتحاد في الموسم الماضي وساهم في تتويج الفريق بلقبين قبل أن يعود لصفوف النصر مجددًا. وكشفت تقارير أن إدارة الاتحاد بدأت في مخاطبة نظيرتها النصر؛ من أجل شراء عقد العمري بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة. وأبدى الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، تمسكه الشديد بخدمات العمري، مطالبًا إدارة النادي بالتفاوض مع ناديه والحصول على خدماته في “الميركاتو” الجاري.