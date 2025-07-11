الرياضة

أخضر السلة يعبر نظيره العماني في البطولة الخليجية تحت 16 عامًا

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1447 هـ      11 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (المنامة)
حقق المنتخب السعودي لكرة السلة تحت (16) عامًا فوزًا كبيرًا على نظيره العماني بنتيجة (88-41)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على صالة أم الحصم في مملكة البحرين، وذلك ضمن منافسات البطولة الخليجية لكرة السلة.

أظهر “الأخضر” تفوقًا واضحًا منذ بداية المباراة، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا (40-21)، قبل أن يواصل هيمنته خلال الشوط الثاني، موسعًا الفارق بشكل كبير حتى صافرة النهاية.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهته القادمة غدًا، بلقاء نظيره المنتخب الكويتي في مباراة مرتقبة، يسعى خلالها لمواصلة عروضه القوية وتحقيق انتصار جديد في مشواره نحو اللقب الخليجي.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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