193 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار

البلاد (الرياض)

ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة في المملكة إلى 193 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025، بنمو 41 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 ، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

و جاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الفترة عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية، التي تمثل 85 % من إجمالي الأصول بنحو 41 % لتبلغ نحو 163.7 مليار ريال، كما ارتفعت أصول الصناديق الأجنبية التي تمثل 15 % من الإجمالي بنسبة 40 % لتبلغ قيمتها نحو 29.4 مليار ريال ، فيما ارتفع عدد المشتركين بنحو 25 ألف مشترك ليصل إلى نحو 1.6 مليون مشترك.

وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار العامة العاملة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 322 صندوقا، وتشمل صناديق مفتوحة ومغلقة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 161.8 مليار ريال، تشكل 84 % من إجمالي أصول الصناديق، وبعدد 295 صندوقا، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 31.2 مليار ريال، وبعدد صناديق 27 صندوقا.

يشار إلى ان أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، تشمل أسهماً وسندات، وأدوات نقدية، واستثمارات عقارية.