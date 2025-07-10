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وفاة بزه بنت سعود ووالدة عبدالله بن سعود

صحيفة البلادaccess_time15 / محرم / 1447 هـ      10 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
أعلن الديوان الملكي أمس (الأربعاء)، وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة بزه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود. وقال بيان للديوان:” انتقلت إلى رحمة الله- تعالى- صاحبة السمو الملكي الأميرة بزه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما صدر بيان عن الديوان الملكي، أكد فيه وفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، مبيناً أنه صلى عليه بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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