شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. “الشورى” يطالب بتحديث مخططات المدن

البلاد (الرياض)

عقد مجلس الشورى، أمس (الأربعاء)، جلسته العادية الثامنة والثلاثين برئاسة نائب الرئيس الدكتور مشعل السلمي، حيث ناقش عدداً من التقارير السنوية الصادرة عن جهات حكومية مختلفة، وأصدر بشأنها جملة من القرارات والتوصيات.

فيما يتعلق بوزارة الشؤون البلدية والإسكان، طالب المجلس بتحديث المخططات الإقليمية، وتوفير حلول تمويلية لإيصال الخدمات الأساسية، ومراجعة تصنيف البلديات، وتشجيع تأسيس منظمات غير ربحية في مجالات اختصاص الوزارة. كما دعا إلى مراجعة معايير تصميم الوحدات السكنية، وتطوير اشتراطات مواقع الترفيه المفتوحة.

وبشأن هيئة السوق المالية، أوصى المجلس بإنشاء سوق خاص لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري، وتعزيز الإدراج المزدوج للأسهم.

وطلب من وزارة الطاقة إعداد خطة لرفع الوعي بإستراتيجيتها، وتسريع جاهزية مصانع مشاريع الطاقة المتجددة، وتشجيع إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية. كما ناقش تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودعا للتوسع في الحاضنات التدريبية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة مبادراتها، وتسريع اعتماد منشآتها التدريبية. وفي قطاع المياه، دعا المجلس الهيئة السعودية للمياه إلى تطوير الأكاديمية السعودية للمياه، والتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لتفعيل خدمات الصرف الصحي والحد من الاحتكار.

أما في المجال الصحي، فطالب المجلس هيئة الصحة العامة بإعداد أدلة للمراقبة الوبائية، والكشف المبكر عن الأمراض الدماغية، وتعزيز التوعية بالاستخدام الآمن للبلاستيك. وناقش المجلس أداء المعهد الملكي للفنون التقليدية، وهيئة المساحة الجيولوجية، ومجلس شؤون الأسرة، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة السياحة، والمركز الوطني للصحة النفسية، بالإضافة إلى تقارير المؤسسة العامة للشعب المرجانية، وهيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية، مقدمًا عدداً من المقترحات التطويرية، وطلبت بعض اللجان مزيداً من الوقت لدراسة ملاحظات الأعضاء، والعودة بتوصيات مفصلة.