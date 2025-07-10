الرياضة

سان جيرمان يقسو على الريال ويبلغ نهائي المونديال

صحيفة البلادaccess_time15 / محرم / 1447 هـ      10 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بفوزه أداء ونتيجة على ريال مدريد (4-0)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، لحساب نصف النهائي.
كشّر النادي الباريسي عن أنيابه منذ البداية، بعدما استغل صاحب الهدف الأول فابيان رويز، خطأ دفاعيا من راؤول أنسينسيو، في الدقيقة الـ6 من أحداث المواجهة التي جرت أحداثها بملعب “ميتلايف”، مُستفيدًا من تمريرة زميله عثمان ديمبيلي.

وتواصلت “الهفوات الدفاعية” لريال مدريد، وهذه المرة عن طريق أنطوني روديغير، الذي قدّم تمريرة من “ذهب” لديمبيلي، الذي سجل الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الـ9’، أي بعد ثلاثة دقائق فقط على الهدف الأول.

وظهر النجم المغربي أشرف حكيمي، الذي شارك أساسيا في المباراة، ليبصم على أداء جيد كعادته، بعدما قدّم تمريرة الهدف الثالث لزميله رويز، في الدقيقة الـ24’، رافعا عدد مساهماته التهديفية في مونديال الأندية إلى 4.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة، سجل غونزالو راموس، الهدف الرابع لـ”البي إس جي”، مُستفيدًا من تمريرة زميله برادلي باركولا في الدقيقة الـ87، لتنتهي المواجهة بنتيجة 4-0، لصالح الكتيبة الفرنسية.

وضرب باريس سان جيرمان موعدًا مع تشيلسي الإنجليزي، في نهائي كأس العالم للأندية، يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب “ميتلايف”، بنيوجيرسي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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