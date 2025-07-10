رئيس جامعة الملك سعود المُكلَّف يدشن مقررات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي

البلاد (الرياض)

دشّن رئيس جامعة الملك سعود المُكلَّف، الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي، بحضور نائبه للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور ناصر الداغري، والرئيس التنفيذي لقطاع بناء القدرات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور أحمد الغامدي، مقرري مهارات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي في قسم مهارات تطوير الذات بعمادة السنة الأولى المشتركة.

كما وقّع رئيس الجامعة المُكلّف مذكرة تعاون مع شركة واكب، وذلك ضمن توجهات الجامعة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات.

كما تم تدشين معمل الذكاء الاصطناعي بعمادة السنة الأولى المشتركة ليكون منصة متقدمة لدعم التعلم التطبيقي، وتنمية المهارات التقنية والابتكارية في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة منسوبي وطلبة الجامعة.

وأكد الدكتور علي مسملي، خلال حفل التدشين، حرص جامعة الملك سعود على تحديث جميع البرامج والمقررات الدراسية بما يواكب التطورات والتحديات العالمية في مختلف المستويات التعليمية والأكاديمية. وأشاد بالتعاون القائم بين الجامعة و”سدايا” في جميع المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

من جهته، ثمّن عميد السنة الأولى المشتركة، الدكتور محمد بن هندي الغامدي، لسعادة الرئيس ونائبه ما تحظى به العمادة من عناية واهتمام. وأوضح أن المقررات الأكاديمية التي دشّنها سعادة الرئيس اليوم تُقدّم مهارات تأسيسية في الذكاء الاصطناعي لجميع طلاب وطالبات الجامعة، بغض النظر عن تخصصاتهم.

وأضاف الغامدي أن المعمل سيكون -بإذن الله- حاضنة لتطبيقات الطلاب والطالبات. مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التحول المؤسسي الذي تشهده الجامعة لتحقيق مستهدفات رؤيتنا المباركة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده الأمين.