أندية” يلو” تخوض الموسم الجديد في غياب”الحراس الأجانب”

البلاد (جدة)

تستعد أندية دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لخوض الموسم المقبل 2025-2026 في غياب “الحراس الأجانب” تطبيقًا لقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرر في مايو 2024 قصر مركز حراسة المرمى بين أندية دوري الدرجة الأولى على اللاعبين السعوديين اعتبارًا من موسم 2025-2026، وذلك بعد 7 سنوات كاملة كان الحضور فيها لافتًا للحراس الأجانب في دوري الدرجة الأولى للمحترفين منذ تطبيق قرار السماح لأنديته بالتعاقد مع حارس أجنبي بدءًا من موسم 2017-2018.

الانتقال الأبرز

بدأت العديد من أندية “يلو” تدعيم حراسة المرمى بلاعبين سعوديين مميزين، من أبرزهم “محمد العويس” حارس الهلال الذي انتقل إلى نادي العلا.

صفقة محمد العويس

فقرة (هنا الأولى) التي يقدمها موقع رابطة أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين سلطت الضوء على واحدة من أبرز الصفقات للموسم الرياضي الجديد، ويعد” العويس” من أبرز الحراس السعوديين في السنوات الأخيرة، وزاد على عرين العديد من كبار أندية المملكة؛ إذ بدأ مسيرته مع نادي الشباب قبل أن ينتقل إلى الأهلي ومنه إلى الهلال.

البدايات

وبزغ نجم العويس مع ناديه الأول الشباب، والذي قاده للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2014، أتبعه بالتتويج بكأس السوبر السعودي 2014.

الإنجازات الفردية

وحصد العويس جائزة أفضل حارس في دوري المحترفين السعودي لموسم 2017-2018، كما حصد جائزة أفضل حارس في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم ذاته.

محمد العويس مع الهلال

ومع انتقال “العويس”- البالغ من العمر 34 عامًا- إلى الهلال استعاد الحارس الدولي ذاكرة التتويج محليًا وخارجيًا، حيث توج مع الهلال بلقب دوري المحترفين 2021-2022، و2023-2024 وكأس خادم الحرمين الشريفين 2023 وكأس السوبر السعودي 2023 و2024.

الظهور الأكثر توهجًا

ويبقى الظهور الأكثر توهجًا لـ “العويس” ذلك الذي قدمه في كأس العالم 2022 لاسيما في المباراة التاريخية للمنتخب السعودي أمام الأرجنتين والتي حسمها الأخضر بالفوز2-1 في مباراة حصد فيها العويس على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

يذكر أن دوري يلو للمحترفين في نسخته الجديدة للموسم الرياضي 2025-2026 ينطلق في 11 سبتمبر2025.