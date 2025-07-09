جامعة الأميرة نورة مقراً لتدريبات الهلال

محمد الجليحي (الرياض)

اعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي x، عن “إنهاء شركة نادي الهلال إجراءات التوقيع مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ لاستضافة مقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، حيث أبرمت عقدًا مع شركة الإسكان والتعمير العربية للمقاولات “Ahb” لإنشاء مقر التدريبات.

وذلك سعيًا من النادي إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تشمل تعزيز خطاه في الوصول إلى أهدافه الإستراتيجية، إضافةً إلى الاستفادة من كافة الممكّنات التي تسهم في رفع جودة أداء الفريق الأول لكرة القدم في الهلال، والتوسّع في البنى التحتية، وتوفير خيارات ترتقي بأداء قطاع كرة القدم بالنادي.



وصممت الملاعب وفق أعلى المعايير الدولية؛ نتاج ورش عمل تضمّنت الاطلاع على تجارب أندية أوروبية متقدمة، حيث تشمل مرافق الملعب كافة احتياجات الفريق بما فيها حصصه التدريبية بتنوّع جوانبها، وسيضم ملعبين للتدريبات، وصالات تدريبات بدنية، ومرافق طبية وإدارية وإعلامية، ومبنى معسكر للفريق.



ويهدف المشروع إلى توفير البيئة المناسبة للفريق الأول لكرة القدم، ومواصلة الجهود المبذولة لرفع جودة مرافق النادي؛ وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات الهلال على الأصعدة كافة.



وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال”فهد بن سعد بن نافل” عن سعادته بهذه الخطوة النوعية، التي تأتي انسجامًا مع الجهود المبذولة؛ للارتقاء بالبنية التحتية؛ بما يتوافق مع مكانة الهلال وتاريخه، ويواكب تميّزه في مجالات عدة؛ يأتي في مقدمتها الاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتوفير بيئة مناسبة ذات جودة عالية، تسهم في تعزيز حضور الهلال وتميّزه وريادته في مختلف البطولات والمنافسات.”

