تغطية إعلامية غير مسبوقة من قلب الرياض| كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبث إلى 140 دولة حول العالم

هاني البشر (الرياض)

تزامنًا مع انطلاق فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في العاصمة الرياض، تتواكب جهود التغطية والبث المباشر لنقل تفاصيل وأجواء ومنافسات هذا الحدث العالمي بأكثر من 35 لغة إلى جماهير الألعاب الإلكترونية في 140 دولة حول العالم عبر أكثر من 90 شريكًا إعلاميًّا.

وتقدّم البطولة هذا العام أكثر من 7,000 ساعة من المحتوى على مدار سبعة أسابيع خلال الفترة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس 2025، وذلك انطلاقًا من أربع ساحات رئيسة، و26 استوديو متخصصًا، بإشراف طاقم دولي يضم أكثر من 550 محترفًا، ضمن تجربة إعلامية تعد الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية، والثانية على مستوى الأحداث الرياضية العالمية، بما يعكس التزام المملكة بتطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية وتحقيق الريادة فيها على مستوى العالم.

وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 ستكون استثنائية بكل المقاييس، وستشكل محطة فارقة في طريقة متابعة الرياضات الإلكترونية حول العالم. ومع توفير أكثر من 7,000 ساعة من البث المباشر لأكثر من 140 دولة وبـ 35 لغة، نعمل على جعل الرياضات الإلكترونية أكثر قربًا من الجماهير، وأكثر تأثيرًا على المستوى الثقافي حول العالم، وسنبني على هذا الانتشار الواسع لتعزيز النمو المستدام لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًّا، مستفيدين من شراكاتنا مع ناشري الألعاب والأندية والمنصات الإعلامية وبدعمٍ من الجماهير الشغوفة. كما نواصل العمل مع مختلف الجهات المعنية والشركاء لرسم مستقبل الرياضات الإلكترونية كرياضة عالمية ذات حضور ثقافي واقتصادي مستدام للأجيال القادمة”.

ويشمل نطاق البث الإعلامي عددًا من أبرز القنوات والمنصات والشركاء العالميين، مثل: FOX Sports، وNBC، وDAZN في الولايات المتحدة الأمريكية، وEurosport، وL’Equipe في أوروبا، وMBC، TOD. tv، TRT، ITV في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وSuperSport، وStarTimes في أفريقيا، إلى جانب: Channel 7، و Astro، وAbema، وKuaishou، وDouyin، وNAVER في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما تُبث جميع بطولات الكأس مباشرة عبر: Twitch، وYouTube، وTikTok ابتداء من 8 يوليو.

وتسجّل هذه النسخة من البطولة أرقامًا غير مسبوقة على مستوى البنية التقنية والإنتاج الإعلامي، حيث تشمل أكثر من 7,000 ساعة بث مباشر خلال سبعة أسابيع، بزيادة قدرها 55% مقارنة بنسخة 2024، ويصل البث إلى 140 دولة من خلال أكثر من 90 شريكًا إعلاميًّا، وبمحتوى يُقدّم بـ 35 لغة مختلفة، عبر 16 خط إنتاج مباشرًا، و14 استوديو رئيسًا، و12 استوديو مخصصًا للتعليق والتحليل.

وعلى مستوى التجهيزات، جرى استخدام أكثر من 5,550 مترًا من الهياكل المعدنية لبناء الساحات ومرافق البث، وتثبيت شاشات LED بمساحة تتجاوز 3,000 متر مربع، مدعومة بـ 2,600 وحدة إضاءة، ويُشرف على الأعمال الفنية أكثر من 550 موظفًا للبث، و300 عضو ميداني، باستخدام 325 جهاز اتصال لاسلكيًّا، و250 لوحة تحكم، إلى جانب 175 كاميرا متصلة بـ 41 خادمًا لبث وإعادة أبرز اللقطات، وذلك في أربع ساحات رئيسة، وأربع منصات جانبية للفعاليات، لتعكس هذه البنية التقنية المتقدمة التزام المملكة بتقديم تجربة متكاملة، تجمع بين: المنافسة، والتفاعل، وأعلى معايير النقل والإخراج الرقمي.

يذكر أن نسخة 2024 من كأس العالم للرياضات الإلكترونية استقطبت أكثر من 500 مليون مشاهد، وسجلت 252 مليون ساعة مشاهدة، وبلغت ذروة المشاهدين 6.3 ملايين مشاهد، ووصلت التغطية عبر القنوات التلفزيونية إلى 311 مليون أسرة. كما تم بث المحتوى عبر أكثر من 2,000 قناة ومنصة للبث المشترك، مسجلاً أكثر من 3.5 مليارات انطباع، و1.2 مليار دولار من القيمة الإعلامية، ليضع كأس العالم للرياضات الإلكترونية ضمن مصاف أكبر الأحداث الرياضية العالمية من حيث الحجم والتأثير الثقافي.

ويعكس نموذج البث والتوزيع القائم على التعاون مع صنّاع المحتوى والمؤثرين أسلوب التفاعل العصري مع المحتوى الرقمي، مما يعزز مكانة كأس العالم للرياضات الإلكترونية كأحد أشكال الترفيه الرئيسة لجيل جديد من المشجعين حول العالم.

ويشارك في بطولة 2025 أكثر من 2,000 لاعب محترف يمثلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة تغطي 24 لعبة، بجوائز مالية تتجاوز 70 مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ الرياضات الإلكترونية.