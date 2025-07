تشيلسي يتأهل لنهائي مونديال الأندية

البلاد (جدة)

واصل فريق تشيلسي الإنجليزي عروضه القوية في كأس العالم للأندية، وتجح في التأهل لنهائي مونديال الأندية بعد تغلبه على فلومينينسي البرازيلي 2-0 في نصف نهائي البطولة، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

بهذا الفوز، بلغ النادي اللندني المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي نهائي كأس العالم للأندية، في انتظار الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في نصف النهائي الثاني.

ويدين تشيلسي بهذا الفوز إلى الوافد الجديد على “البلوز” البرازيلي جواو بيدرو، الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 18 و57 في مرمى نادي طفولته فلومينينسي.

ورفض بيدرو الاحتفال بهدفيه الأوليين بقميص “الأزرق”؛ احتراماً للجماهير البرازيلية الحاضرة في استاد ميتلاف بنيوجيرسي.

